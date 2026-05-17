Матч чемпионата Франции по футболу сорвали выбежавшие на поле болельщики

Матч чемпионата Франции между «Нантом» и «Тулузой» прервали после появления болельщиков на поле. Инцидент произошёл в Париже во время заключительного тура Лиги 1. О случившемся сообщил телеканал RMC Sport.

Фанаты выбежали на поле и сорвали матч чемпионата Франции. Видео © X / EuroFoot

По данным СМИ, фанаты выбежали на газон в первом тайме при счёте 0:0. Встреча проходила на домашнем стадионе «Нанта». После остановки игры организаторы приняли решение не возобновлять матч в этот же день.

К моменту остановки хозяева поля уже лишились шансов сохранить место в высшем дивизионе французского футбола. «Нант» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице. «Тулуза» располагается на десятой строчке. После выхода болельщиков на поле сотрудники службы безопасности начали выводить команды в подтрибунные помещения. Организаторы и полиция оцепили часть стадиона.

Ранее массовые беспорядки произошли в столице Ливии после футбольного матча между клубами «Аль-Иттихад» и «Аль-Сувайхли». Причиной конфликта стало решение арбитра не назначать пенальти в спорном эпизоде. После финального свистка часть болельщиков выбежала на поле, а затем столкновения продолжились уже за пределами стадиона. Фанаты вступили в стычки с силовиками и подожгли несколько автомобилей. Также участники беспорядков атаковали офис премьер-министра Ливии. На фоне массовых столкновений силовики открыли огонь боевыми патронами для разгона толпы. В результате беспорядков погиб один военнослужащий. Ещё семь человек получили различные ранения.