На стадионе «Динамо» после матча с «Краснодаром» сработала система эвакуации

На стадионе «Динамо» после матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» включилась система оповещения об эвакуации. Произошло это примерно через 50 минут после окончания игры. Об этом пишет РИА «Новости».

Как сообщает ТАСС, причиной стал телефонный звонок о заложенной бомбе.

На стадион приехали кинологи, информация о минировании не подтвердилась.

Московское «Динамо» со счётом 2:1 обыграло «Краснодар» в матче 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Счёт в матче открыл защитник «Краснодара» Диего Коста на 32-й минуте. После перерыва хозяева смогли переломить игру. За «Динамо» отличились Константин Тюкавин и Иван Сергеев, который забил победный мяч уже в добавленное время.