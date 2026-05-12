День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 23:54

На стадионе «Динамо» после матча с «Краснодаром» сработала система эвакуации

Обложка © Wikipedia / Cossrad

Обложка © Wikipedia / Cossrad

На стадионе «Динамо» после матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» включилась система оповещения об эвакуации. Произошло это примерно через 50 минут после окончания игры. Об этом пишет РИА «Новости».

Как сообщает ТАСС, причиной стал телефонный звонок о заложенной бомбе.

На стадион приехали кинологи, информация о минировании не подтвердилась.

Хватило двух минут: 18-летний дебютант ЦСКА установил новый рекорд РПЛ
Хватило двух минут: 18-летний дебютант ЦСКА установил новый рекорд РПЛ

Московское «Динамо» со счётом 2:1 обыграло «Краснодар» в матче 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Счёт в матче открыл защитник «Краснодара» Диего Коста на 32-й минуте. После перерыва хозяева смогли переломить игру. За «Динамо» отличились Константин Тюкавин и Иван Сергеев, который забил победный мяч уже в добавленное время.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar