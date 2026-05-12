«Динамо» обыграло «Краснодар» и оставило клуб без лидерства в РПЛ

Московское «Динамо» со счётом 2:1 обыграло «Краснодар» в матче 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве.

Счёт в матче открыл защитник «Краснодара» Диего Коста на 32-й минуте. После перерыва хозяева смогли переломить игру. За «Динамо» отличились Константин Тюкавин и Иван Сергеев, который забил победный мяч уже в добавленное время.

После встречи «Краснодар» сохранил второе место в турнирной таблице с 63 очками. Команда прервала серию из восьми матчей без поражений и теперь отстаёт от лидирующего «Зенита» на два балла. Во время матча судья также удалил главного тренера «Динамо» Ролана Гусева. Он получил две жёлтые карточки, находясь на скамейке запасных. Московский клуб после победы поднялся на восьмое место и набрал 42 очка.

В нынешнем сезоне команды до этой встречи провели между собой пять матчей, включая игры Кубка России. Во всех этих встречах «Динамо» не смогло забить ни одного мяча в ворота «Краснодара». В последний раз столичная команда побеждала краснодарцев в августе 2023 года в рамках группового этапа «пути РПЛ» Кубка России (4:3).

