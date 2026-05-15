Футбольные фанаты подожгли офис премьера Ливии из-за неназначенного пенальти
Обложка © Х / Khalil Elhassi
Массовые беспорядки вспыхнули в столице Ливии после футбольного матча между клубами «Аль-Иттихад» и «Аль-Сувайхли», где арбитр отказался назначить пенальти в спорном эпизоде. Как сообщает агентство Синьхуа, недовольные болельщики выбежали на поле, а затем столкновения перекинулись на улицы Триполи.
Разъярённые фанаты вступили в стычки с полицией и военными, подожгли несколько автомобилей рядом со стадионом, а также офис премьер-министра Ливии. Ситуация быстро вышла из-под контроля.
Пожар в офисе премьер-министра Ливии. Видео © Х / Libya Review
Для разгона толпы силовики применили боевые патроны. По данным агентства, в ходе беспорядков погиб один военнослужащий, ещё семь человек получили ранения.
