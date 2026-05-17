Саудовская Аравия сбила три БПЛА, которые запустили из Ирака

Официальный представитель Минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики сообщил, что 17 мая силы ПВО королевства перехватили и уничтожили три беспилотника, запущенных с территории Ирака. Об этом он рассказал в соцсети Х.

По его словам, министерство обороны «оставляет за собой право на ответ в надлежащее время» и предпримет все необходимые шаги для противодействия любым посягательствам на суверенитет королевства и безопасность его граждан и жителей.

Ранее на востоке Литвы обнаружили обломки беспилотника, который, предварительно, может быть украинским. Инцидент произошёл в Утенском районе. Местные жители рассказали о падении аппарата вечером 17 мая в деревне Самане. После этого к месту прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Специалисты начали осмотр территории и проверку происхождения беспилотника.