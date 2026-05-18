Бронзовый призёр Евро-2008 футболист Иванов завершил спортивную карьеру

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008 года Олег Иванов принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщила пресс-служба казанского «Рубина», в составе которого спортсмен играл с 2022 года.

Последней игрой в карьере 39-летнего футболиста стал матч заключительного тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Рубин» на своём поле сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» (2:2). По окончании встречи состоялась торжественная церемония прощания с капитаном казанской команды. Как отметили в пресс-службе клуба, партнёры и болельщики проводили Олега Иванова со сцены.

На счету спортсмена — 5 матчей и 2 голевые передачи за национальную сборную России, в составе которой он был участником Евро-2008. За свою долгую карьеру полузащитник выступал за «Уфу», грозненский «Ахмат», «Ростов», самарские «Крылья Советов», краснодарскую «Кубань», подмосковные «Химки» и московский «Спартак».

