В Польше откроют первый в Европе сервисный центр двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams. Предприятие заработает в городе Демблин. О проекте сообщило министерство национальной обороны республики.

По данным ведомства, соглашение подпишут 18 мая представители польского Минобороны, военного авиационного завода №1 и американской компании Honeywell. Центр создадут на базе предприятия в Демблине.

«В понедельник, 18 мая, на военном авиационном заводе № 1 в Демблине заместитель премьер-министра, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и госсекретарь МО Цезари Томчик примут участие в торжественном подписании соглашения между военным авиационным заводом № 1 и компанией Honeywell об авторизованном сервисном центре двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams», — говорится в сообщении.

В Минобороны Польши уточнили, что объект станет третьим подобным центром в мире и единственным в Европе, который получит официальные полномочия для обслуживания двигателей Abrams.

Ранее польская сторона закупила у США 250 танков Abrams версии M1A2 SEPv3. Стоимость контракта составила 4,75 миллиарда долларов. Кроме того, армия Польши получила ещё 116 танков M1A1, которые ранее находились в эксплуатации. В последние годы Варшава активно расширяет военное сотрудничество с США и увеличивает расходы на модернизацию армии. В стране также создают новые объекты для ремонта и обслуживания западной техники.

Ранее сообщалось, что Россия фиксирует деятельность немецких компаний, которые участвуют в производстве вооружения для украинской армии. Об этом в Берлине заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. По словам дипломата, российская сторона ведёт учёт предприятий, выпускающих оружие для ВСУ. Он отметил, что эти вооружения используют для ударов как по военным, так и по гражданским объектам. Посол также подчеркнул, что Москва продолжит собирать и сохранять подобные данные. Нынешнюю ситуацию в отношениях с Германией он назвал крайне удручающей.