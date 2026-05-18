Американский иллюзионист Дэвид Блейн посетил Украину

Иллюзионист Дэвид Блейн посетил Украину и стал пассажиром «Укрзализныци» по пути во Львов, Киев и Харьков. Об этом сообщили в пресс-службе украинской железной дороги.

«Дэвид приехал, чтобы поддержать и вдохновить наших раненых, железнодорожников и детей «Железной Смены». Его магия не оставляет равнодушным никого, а с Украиной его связывают ещё и корни — мама Дэвида родом из Одессы, а свою единственную дочь он назвал именно в честь этого украинского города», — говорится в заявлении.

Поездка состоялась при поддержке фонда All Hands and Hearts. Сам Блейн, как утверждает компания, пообещал вернуться на Украину ещё раз — уже в Одессу.

Тем временем, в Виннице сотрудники территориального центра комплектования призвали на военную службу пациента психоневрологической больницы. По словам родных мужчины, его увезли прямо из медицинского учреждения, где он проходил лечение. В ТЦК сообщили, что у мобилизованного не было действующих военных документов, а в системе «Оберег» он был отмечен как нарушитель воинского учёта.