Московское «Динамо» в пятый раз стало обладателем Кубка России по волейболу

Московское «Динамо» выиграло Кубок России по волейболу, обыграв петербургский «Зенит» в финале турнира. Решающий матч прошёл в Москве. Финал завершился победой столичной команды со счётом 3:2 (21:25, 19:25, 26:24, 25:13, 15:10).

Для московского клуба этот Кубок России стал пятым в истории. Рекорд по числу побед в турнире продолжает удерживать казанский «Зенит», который выигрывал трофей 12 раз.

Ранее чемпионом России по футболу стал «Зенит». Матч с «Ростовом» завершился со счётом 1:0 в пользу петербургской команды. Героем матча стал Александр Соболев, реализовавший пенальти на 14-й минуте. Игра для хозяев поля осложнилась удалением их защитника Дмитрия Чистякова на 73-й минуте. Эта победа принесла «Зениту» 11-й титул чемпиона России, установив новый рекорд.