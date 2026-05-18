Гроза и тропический ливень накрыли Москву и Подмосковье
Сильная гроза с проливным дождём вечером 18 мая накрыла Москву и Подмосковье. Над столицей сверкают молнии, слышны раскаты грома, а улицы в отдельных районах быстро затапливает водой.
Непогода в Москве.
Возле ВДНХ после дождя образовалось крупное подтопление — поток воды начал уносить дорожные ограждения вдоль проезжей части. В районе Ботанического сада автомобили оказались посреди глубокой лужи. В соцсетях жители публикуют кадры грозового неба над Москвой. На одном из снимков молния ударяет рядом с Останкинской башней.
А ранее климатолог заявил, что в Москве могут начаться появляться пальмы вместо берёз, если человечество продолжит бездействовать в вопросах экологии. Он отметил, что в атмосфере растет концентрация парниковых газов. Это усиливает парниковый эффект, и планета получает больше солнечного тепла. Уже сейчас погода в столице становится похожей на климат Воронежа и других южных городов. Если не решатся экологические проблемы, облик города изменится кардинально.
