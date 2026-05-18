«Тактильный голод»: Life.ru узнал, как дефицит объятий разрушает продуктивность и психику

В эпоху социального дистанцирования и удалённой работы дефицит тактильных контактов — объятий, рукопожатий, поглаживаний — стал скрытой эпидемией. Однако тактильные контакты не просто «приятности», а биологическая необходимость. Об этом Life.ru рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Ирина Крашкина.

«Тактильные контакты активируют рецепторы кожи (C-тактильные афференты), сигнализируя мозгу о безопасности. Это снижает активность миндалины — «центра страха» в лимбической системе, и усиливает окситоцин, «гормон доверия». В итоге человек чувствует спокойствие, снижается тревога. Исследования показывают: 20-секундные объятия ежедневно уменьшают симптомы депрессии на 15–20%», — отмечает эксперт.

Прикосновения стимулируют выработку окситоцина и серотонина, подавляя кортизол — гормон стресса. Дефицит приводит к гиперактивности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (ГГН-оси): кортизол растёт на 20-30%, серотонин падает. Результат — хроническая усталость, раздражительность. У женщин эффект сильнее из-за эстроген-зависимой чувствительности рецепторов.

Симптомы дефицита прикосновений:

Психологические: апатия, повышенная тревожность, эмоциональная нестабильность (плаксивость или агрессия). Физиологические: мышечное напряжение, бессонница, снижение иммунитета (частые ОРВИ), головные боли. Длительно (от 3 мес.) — «тактильный голод» (touch starvation), с риском депрессии и соматизацией. У 40% пациентов отмечают соматические боли без органики.

«Нехватка окситоцина ухудшает дофаминовую мотивацию в префронтальной коре, снижая концентрацию на 25% (тесты Струпа). Работоспособность падает из-за кортизолового истощения: усталость, прокрастинация. В экспериментах офисных работников с «нулевыми» контактами продуктивность снижалась на 15% за месяц», — добавила специалист.

Почему реакции разные?

Индивидуальные факторы: генетика (вариации окситоциновых рецепторов OXTR), детский опыт (прикреплённость по Боулби — люди, которые получали тёплые объятия в детстве, устойчивее). Интроверты «тактильный голод» переносят легче; экстраверты и люди с тревожным типом — хуже. Хронический стресс усиливает уязвимость.

Как поддерживать равновесие без контактов?

Практика: самомассаж (5 мин/день: шея, руки — имитирует прикосновения), утяжелённые одеяла 7-10% веса тела — снижают кортизол на 30%. Животные: контакт с питомцами повышает окситоцин. Дыхание 4-7-8 (вдох 4 с, задержка 7, выдох 8). Терапия: практика осознанности (здесь и сейчас) или EFT (психологическая эмоционально-фокусированная терапия). Добавки: омега-3 (1 г/день) для серотонина, но только после анализа.

«Дефицит прикосновений обратим. Начните с малого, и через 2 недели почувствуете подъём. Рекомендую вести дневник настроения для отслеживания», — заключила психотерапевт.

Уход за растениями помогает снижать тревожность, хронический стресс и последствия лёгкой апатии, но при клинической депрессии любые саморегуляции эффективны только в комплексе с профессиональной терапией. Подробнее — в материале Life.ru.