Решетников спрогнозировал замедление инфляции до 5,2% по итогам года

Российская экономика вынуждена адаптироваться к изменению внешних и внутренних условий, которые влияют на темпы роста и ожидания по ВВП в среднесрочной перспективе. Об этом в интервью РБК рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, давление усиливается из-за ухудшения глобальной конъюнктуры. Среди ключевых факторов Решетников назвал эскалацию на Ближнем Востоке, санкционное давление и торговые конфликты, которые нарушают устойчивость мировых логистических цепочек и замедляют экономическую активность.

Среди приоритетов названы структурные преобразования экономики в рамках поручений президента РФ Владимира Путина. Речь идёт о росте занятости, повышении производительности труда и увеличении инвестиций, а также об улучшении институциональных условий для бизнеса. В этом контексте упоминается принятие закона о сроках исковой давности по вопросам приватизации.

Выделены приоритизация бюджетных расходов и их перераспределение в пользу направлений с максимальным влиянием на потенциал роста. Также подчёркнута необходимость сохранения гибкости экономической системы, включая рыночное ценообразование, конкуренцию и внешнюю открытость.

По оценке Решетникова, основным источником роста остаётся внутренний спрос, тогда как вклад чистого экспорта постепенно снижается. Инфляция, по данным на 12 мая, составляет 5,5% в годовом выражении и демонстрирует замедление, в том числе на фоне снижения цен производителей. Ожидается, что инфляция замедлится до 5,2%.

А ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительству закрепить положительную динамику в российской экономике и сделать рост более устойчивым. По его словам, наметившийся позитивный тренд должен не только сохраниться, но и распространиться на большее количество отраслей и секторов. Более того, экономический рост необходимо сделать более основательным и устойчивым.