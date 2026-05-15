Путин поручил кабмину добиться более устойчивого роста экономики

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству закрепить положительную динамику в российской экономике и сделать рост более устойчивым. С таким заявлением глава государства выступил на открытии совещания по экономическим вопросам.

По его словам, наметившийся позитивный тренд должен не только сохраниться, но и распространиться на большее количество отраслей и секторов. Более того, экономический рост необходимо сделать более основательным и устойчивым. Для достижения этой цели, добавил Путин, на совещании будут обсуждаться дополнительные меры.

«Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов, то есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым», — сказал он.

Также Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что реализованные правительством меры начали приносить сдержанный, но всё же позитивный результат. По его словам, об этом свидетельствуют свежие статистические данные. Глава государства отметил ускорение потребительской активности в марте. Рост оптовой торговли составил 8%. Розничная торговля также показала уверенный подъём на 6,2%.