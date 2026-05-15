Путин: Принятые Кабмином меры в экономике уже дают позитивный результат

Принятые Правительством России меры уже дают позитивный результат в экономике, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определённый — скажем так, сдержанно скажем, но всё-таки, — определённый результат положительный», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, об этом говорят «позитивные» статистические данные за указанный месяц. Так, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, а розничной — 6,2%.

Напомним, Владимир Путин прямо сейчас проводит совещание по экономическим вопросом. Помимо прочего, президент коснулся вопроса ВВП России. По его словам, в марте валовый продукт увеличился на 1,8%.