В России отрасль машиностроения развивается успешно, несмотря на все препятствия, которые создают политики из недружественных стран. В этом заверил президент РФ Владимир Путин во время своей речи на юбилейном, X съезде Союза машиностроителей в НЦ «Россия».

«Я скажу о том, что, несмотря ни на какие сложности в последние годы, отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, включая разрыв связи с некоторыми иностранными контрагентами и внешнее давлением со стороны недружественных стран. Но тем не менее в этих обстоятельствах российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы», — пояснил глава государства.

Путин подчеркнул, что производители в РФ смогли даже выйти на новые уровни на мировом рынке, а также развивать дополнительные направления внутри страны. Он добавил, что санкции против Москвы преследовали цель ударить по российской экономике, но в итоге удалось наладить логистическую цепочку, сохранить объёмы работы и вложиться в исследовательские задачи.

Также в своём выступлении президент РФ Владимир Путин отметил, что российская промышленность в 2025 году выросла на 12% по сравнению с уровнем 2021 года. Основные трудности для отрасли начались после 2021–2022 годов. По словам Путина, власти знают о проблемах, с которыми столкнулись предприятия.