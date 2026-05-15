Путин заявил, что в марте ВВП России прибавил 1,8%
Владимир Путин.
Экономика России продемонстрировала рост в марте, прибавив 1,8%. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам.
«В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%», — отметил российский лидер.
Ранее Владимир Путин заявил, что вопросы ключевой ставки, укрепления рубля и доступности долгосрочного финансирования регулярно обсуждаются с правительством и Центральным банком. По его словам, крупные промышленные проекты требуют значительных инвестиций и долгосрочного планирования.
