Путин отметил рост промышленности в России на 2,3% за месяц
В марте промышленность в России выросла на 2,3%, а обрабатывающие производства показали ещё больше — плюс 3%. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент Владимир Путин.
«Прирост промышленного производства в марте — плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами — 3%», — привёл свежие данные глава государства.
Раньше президент Владимир Путин на совещании по экономике сообщил, что ВВП России в марте вырос на 1,8%. Также он поручил кабмину закрепить положительную динамику в российской экономике и сделать рост более устойчивым.
