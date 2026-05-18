18 мая, 00:06

Состояние пилотов столкнувшихся в США истребителей оценивают как стабильное

Обложка © X / Osint World

Члены экипажей двух американских истребителей, столкнувшихся во время авиашоу в штате Айдахо, находятся в стабильном состоянии. Инцидент произошёл в районе авиабазы Маунтин-Хоум. Об этом сообщили представители базы ВВС США.

После столкновения начался пожар. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и локализовали возгорание. По предварительным данным, всем членам экипажей удалось катапультироваться.

«Члены экипажей, причастных к инциденту, находятся в стабильном состоянии. Пожар локализован», — говорится в сообщении авиабазы.

Напомним, в показательном выступлении участвовали Boeing F/A-18E/F Super Hornet и Boeing EA-18G Growler. После столкновения авиабаза была закрыта. Происшествие произошло во второй день авиасалона. Gunfighter Skies — ежегодное авиационное мероприятие, которое проходит на базе Маунтин-Хоум к юго-востоку от города Бойсе.

Антон Голыбин
