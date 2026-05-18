Группа израильских активистов прорвалась в Сирию, их задержали бойцы ЦАХАЛ

Группа израильских активистов, входящих в ультраправое поселенческое движение, совершила прорыв на сирийскую территорию. Однако их вылазка была оперативно пресечена военнослужащими Армии обороны Израиля, которые контролируют буферную зону на Голанских высотах.

Как сообщила армейская пресс-служба, в акции участвовали десять человек. Все они были задержаны на сирийской земле и возвращены в Израиль, где их передали в руки полиции. Военные назвали произошедшее уголовным преступлением, которое подвергает опасности как мирных граждан, так и самих солдат.

«Армия обороны Израиля решительно осуждает этот инцидент и подчёркивает его серьёзность. Это является уголовным преступлением, ставящим под угрозу гражданское население и военнослужащих Армии обороны Израиля», — подчеркнули в ЦАХАЛ.

Задержанные являются членами движения «Халуцей ха-Башан» («Первопроходцы Башана»), которое добивается строительства еврейских поселений на сирийской территории. Это не первая подобная попытка. Сами активисты подтвердили, что на этот раз в Сирию направились две группы; одну задержали сразу, а вторая, по их словам, «продолжает восхождение на гору» Хермон. В движении призвали израильское правительство разрешить им селиться в Башане.

Ранее власти Израиля официально ввели возможность смертной казни для террористов, совершивших теракты в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан). Поправку к директивам безопасности подписал командующий Центральным командованием ЦАХАЛ генерал-майор Ави Блут по указанию министра обороны Исраэля Каца. Ранее закон утвердил Кнессет.