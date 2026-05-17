Вторая секретная база Израиля обнаружена в иракской пустыне

Ирак больше года тайно предоставлял территорию для двух военных баз Израиля. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Ранее The Wall Street Journal уже писала о секретной базе Израиля в Ираке, служившей логистическим центром для ВВС и местом дислокации спецподразделений перед конфликтом с Ираном.

По данным NYT, подготовка к созданию одной из баз началась в конце 2024 года. Издание предполагает, что США могли скрывать от Ирака присутствие израильских войск, опасаясь ослабления своего влияния. Иракские военные вели наблюдение за одной из баз, но не получили ответов на свои запросы. Попытка приблизиться к базе привела к столкновению, в результате которого погиб один иракский военнослужащий, двое были ранены, а два автомобиля уничтожены. Существование второй базы, расположенной в западной пустыне, подтвердил неназванный чиновник.

Правительство Ирака отрицает наличие израильских баз. Пентагон воздерживается от комментариев, но источники NYT считают, что Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) не могло не знать об этом. Иракский депутат Ваад аль-Каддо назвал эти события грубым нарушением суверенитета Ирака.

