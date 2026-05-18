Рабочий день 11 июня сократят на час перед длинными выходными

Жителей России в июне ожидают короткая рабочая неделя и дополнительные выходные. Как сообщила РИА «Новости» эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова, предпраздничный день 11 июня будет сокращён на один час.

«Следующие длинные выходные после майских праздников ожидают россиян с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России. При этом 11 июня является сокращённым рабочим днём — продолжительность работы уменьшается на один час», — пояснила эксперт.

Напомним, ранее сокращёнными рабочими днями в этом году были 30 апреля перед Праздником Весны и Труда и 8 мая перед Днём Победы. Теперь такая же норма действует и в преддверии Дня России.

Ранее Life.ru писал, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который увеличивает годовой предел сверхурочной работы со 120 до 240 часов. Инициативу внесло правительство России, изменения затрагивают нормы Трудового кодекса РФ. Сейчас переработка ограничена четырьмя часами в течение двух дней подряд и 120 часами в год. Оплата сохраняется повышенной: первые два часа оплачиваются минимум в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном. При суммированном учёте рабочего времени со 121-го часа каждый час сверх нормы должен оплачиваться как минимум в двойном размере.