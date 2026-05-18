Позвавший Путина на свадьбу журналист из Екатеринбурга раскрыл дату торжества

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, который сделал предложение своей девушке во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, сыграет свадьбу в июле. Торжество пройдёт в Екатеринбурге. Об этом Бажанов рассказал РИА «Новости».

По словам журналиста, регистрация брака состоится в конце июля. После официальной части молодожёны планируют провести банкет на природе в пригороде Екатеринбурга.

«Свадьбу запланировали в конце июля. Регистрация будет в Екатеринбурге, а сам банкет планируется на природе в пригороде», — рассказал Бажанов.

Журналист уточнил, что подготовка к свадьбе уже идёт полным ходом. Пара выбрала площадку и начала рассылать приглашения гостям.

Бажанов также напомнил, что ещё во время прямой линии пригласил на свадьбу российского лидера Владимира Путина. По его словам, молодожёны будут рады, если глава государства решит приехать.

Напомним, в декабре 2025 года Бажанов пришёл на прямую линию с президентом в праздничном костюме и с плакатом «Хочу жениться!». Владимир Путин обратил внимание на журналиста и пошутил, что тот выглядит так, будто уже готов к церемонии бракосочетания. После этого Бажанов прямо в эфире сделал предложение своей девушке. Позже ведущая программы сообщила, что девушка ответила согласием. Сам Бажанов рассказал, что его избранница не знала о готовящемся предложении. Ольга рассказала, что знакома с Кириллом с 12 лет, и назвала их историю любви очень трогательной.