Свыше 7 000 человек эвакуированы из-за землетрясения на юге КНР

Более семи тысяч человек эвакуированы после землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Три человека считаются пропавшими без вести. Об этом передаёт издание «Наньфан жибао».

Толчки привели к серьёзным разрушениям: как минимум 13 жилых домов получили значительные повреждения. Четверо пострадавших были доставлены в больницы. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию. Сейсмологическое управление КНР ввело третий уровень экстренного реагирования из четырёх возможных (первый — наивысший).

Подземные толчки были зафиксированы ночью 18 мая. Эпицентр находился в районе Люнань городского округа Лючжоу, где проживает более 4 миллионов человек. Очаг залегал на глубине 8 километров.

Также поздним вечером 13 мая на юге Новосибирской области сработали сейсмодатчики. В Искитимском районе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр природного явления находился в 4 километрах от села Калиновка. Подземные толчки были зарегистрированы в 23:10 по местному времени (19:10 мск).