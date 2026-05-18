Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 02:29

Свыше 7 000 человек эвакуированы из-за землетрясения на юге КНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Narongsak Nagadhana

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Narongsak Nagadhana

Более семи тысяч человек эвакуированы после землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Три человека считаются пропавшими без вести. Об этом передаёт издание «Наньфан жибао».

Толчки привели к серьёзным разрушениям: как минимум 13 жилых домов получили значительные повреждения. Четверо пострадавших были доставлены в больницы. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию. Сейсмологическое управление КНР ввело третий уровень экстренного реагирования из четырёх возможных (первый — наивысший).

Подземные толчки были зафиксированы ночью 18 мая. Эпицентр находился в районе Люнань городского округа Лючжоу, где проживает более 4 миллионов человек. Очаг залегал на глубине 8 километров.

Землетрясение произошло в Мексике
Землетрясение произошло в Мексике

Также поздним вечером 13 мая на юге Новосибирской области сработали сейсмодатчики. В Искитимском районе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр природного явления находился в 4 километрах от села Калиновка. Подземные толчки были зарегистрированы в 23:10 по местному времени (19:10 мск).

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Китай
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar