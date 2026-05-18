Фьючерсы на золото на Comex снизились ниже 4500 долларов за унцию

Июньские фьючерсы на золото на бирже Comex опустились ниже 4 500 долларов за тройскую унцию впервые с 30 марта 2026 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 04:02 по московскому времени цена снижалась на 1,43% и составляла 4 496,7 доллара за унцию. Спустя десять минут падение замедлилось: к 04:12 котировка находилась на уровне 4 507 долларов, что соответствовало снижению на 1,2%. Позднее динамика частично изменилась. На 05:30 мск стоимость фьючерса составляла 4 537,9 доллара за тройскую унцию, снижение — 24 доллара или 0,53% относительно предыдущего значения.

Ранее стало известно, что Иран рассматривает возможность введения платы за интернет-трафик через подводные кабели, проходящие по дну Ормузского пролива. План предполагает введение лицензирования для компаний, прокладывающих и обслуживающих подводные кабели. В таком случае, как утверждается, право на ремонт и техническое обслуживание будет закреплено исключительно за иранскими организациями.