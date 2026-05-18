Жителя Сахалина повторно осудили за пропаганду идей экстремистской организации

В городе Оха на севере Сахалина суд вынес приговор местному жителю по уголовному делу о пропаганде и публичной демонстрации атрибутики запрещённой организации. Как информирует пресс-служба судебной системы региона, мужчина уже привлекался к административной ответственности за размещение в соцсетях символики АУЕ*.

Суд установил, что фигурант вновь нарушил закон: он поставил отметку «класс» под фотографией, на которой у одного из мужчин на груди были выбиты татуировки в виде восьмиконечной звезды с чёрно-белыми лучами («роза ветров»). Кроме того, подсудимый снял на видео подвеску-украшение с таким же изображением, закреплённую на зеркале заднего вида его автомобиля, и опубликовал ролик в статусе одного из мессенджеров.

В ходе заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Казани детский центр «Созвездие-Йолдызлык» обвинили в пропаганде АУЕ* из-за логотипа, похожего на так называемую «воровскую звезду». Команда местных активистов увидела в эмблеме республиканского центра поддержки творческой молодёжи символ, напоминающий «розу ветров». После этого общественники направили заявление в надзорные инстанции. Они попросили проверить детское учреждение на предмет возможной пропаганды уголовной романтики.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.