18 мая, 03:06

Решетников указал на резервы для повышения зарплат в экономике России

В российской экономике ещё сохраняется пространство для повышения заработных плат. Как заявил РБК глава Минэкономразвития Максим Решетников, дефицит кадров заставляет компании активнее бороться за работников, а значит — поднимать оплату труда.

По словам министра, рост зарплат виден не только в официальной статистике Росстата, но и в данных крупных сервисов по поиску работы. Это, по его оценке, подтверждает, что работодатели действительно вынуждены пересматривать условия найма, чтобы закрывать вакансии.

Решетников также указал, что структура экономики меняется, и разные отрасли развиваются неравномерно. В одних сегментах спрос на персонал остаётся выше, чем в других, из-за чего сотрудники переходят из одной сферы в другую.

Ранее Максим Решетников заявил, что экономика России вынуждена адаптироваться к изменению внешних и внутренних условий, которые влияют на темпы роста и ожидания по ВВП в среднесрочной перспективе. По его словам, давление усиливается из-за ухудшения глобальной конъюнктуры. По оценке чиновника, основным источником роста остаётся внутренний спрос, тогда как вклад чистого экспорта постепенно снижается. Инфляция, по данным на 12 мая, составляет 5,5% в годовом выражении и демонстрирует замедление, в том числе на фоне снижения цен производителей. Ожидается, что инфляция замедлится до 5,2%.

Тимур Хингеев
