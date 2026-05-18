Военные «Центра» рассказали об освобождении населённого пункта Гришино в ДНР

Российские военные раскрыли детали операции по освобождению посёлка Гришино в ДНР. Бои за населённый пункт проходили на сложном участке с плотной системой обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Подробности операции сообщили в Минобороны России.

Перед началом штурма российские подразделения несколько суток вели разведку с воздуха. Операторы беспилотников выявляли позиции украинских военных, укрепления и места скопления техники, после чего координаты передавали артиллерии и ударным дронам.

«Работа велась ударными беспилотниками самолётного типа «Молния», FPV-дронами, квадрокоптерами с системой сброса боеприпасов, а также артиллерийскими расчётами. После огневой обработки под руководством командования и непрерывным наблюдением с разведывательных дронов началось выдвижение штурмовых групп в посёлок», — рассказал командир взвода БПЛА Виктор Акчурин.

По его словам, расчёты FPV-дронов уничтожали цели практически сразу после обнаружения. Российские военные держали под постоянным контролем дороги и подступы к населённому пункту, из-за чего попытки ВСУ вернуть позиции заканчивались потерями. Замкомандира роты по военно-политической работе Евгений Уваров сообщил, что штурмовые группы использовали плохую погоду для скрытого продвижения. Военные заходили в посёлок ночью, а также во время тумана и сильных дождей.

«Бывало заходили в наглую по одному ночью под пончо, а днём по туману или в ливни, и зачищали всё на своём пути. Погода была на стороне российских военных, поэтому это позволяло скрытно накапливаться на указанных рубежах и минимизировать потери от вражеских дронов и снайперов», — рассказал Уваров.

Во время одного из контрударов ВСУ попытались перебросить к Гришино танк и колонну пехоты. Российские военные услышали движение техники, после чего передали координаты операторам БПЛА. По словам Уварова, танк подорвался на мине, а пехоту позже накрыла артиллерия. В Минобороны заявили, что после освобождения Гришино российские подразделения улучшили тактическое положение на Добропольском направлении и получили возможности для дальнейшего продвижения.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли населённый пункт Боровой в Харьковской области. Это открыло российским подразделениям новые возможности для наступления в сторону Изюма. Об этом говорил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, Боровая долгое время оставалась одним из ключевых логистических узлов ВСУ на этом участке фронта. Через населённый пункт проходили маршруты снабжения украинской группировки.