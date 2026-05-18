Военный эксперт Кнутов: БПЛА на Подмосковье могли быть запущены с Украины

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли запускать беспилотники по Подмосковью с украинской территории. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он указал, что дальность полёта таких аппаратов ВСУ постепенно наращивают за счёт доработки конструкции и снижения массы.

Специалист отметил, что для этого используются более лёгкие и дешёвые материалы, в том числе композиты, которые уступают по весу металлическим деталям. Кроме того, на дроны ставят более мощные двигатели, что позволяет им проходить большее расстояние.

Эксперт также обратил внимание на так называемый рваный режим полёта: аппарат идёт с включённым мотором, затем переходит в планирование и снова запускает двигатель. По его оценке, такие приёмы помогают увеличить дальность маршрута. Ещё одним фактором он назвал применение более современных взрывчатых веществ. Они легче, но из-за этого их приходится использовать в меньшем объёме.

Ранее военный эксперт заявил, что ВСУ при атаке на Москву и Московскую область использовали тактику так называемых «звёздных налётов». По его словам, этот приём предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений, что серьёзно затрудняет работу систем противовоздушной обороны. Он отметил, что понятие «звёздные налёты» применялось ещё в годы Великой Отечественной войны.