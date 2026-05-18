План «Ковёр» введён в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода

Временные ограничения на полёты введены в двух российских аэропортах в Нижегородской и Тамбовской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Тамбов (Донское), Нижний Новгород (Чкалов). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что расчёты противовоздушной обороны за неделю сбили не менее 3124 украинских дронов на российской территории. Пиковые значения пришлись на 13 и 17 мая. В эти даты, согласно приведённым данным, было сбито 572 и 1054 БПЛА соответственно. Большая часть зафиксированных перехватов приходилась на европейскую часть страны.