Пожилую пару задержали после секса на пирсе в Гонконге

Пожилую пару в Гонконге задержали после секса на общественном пирсе. Инцидент произошёл на глазах у очевидцев, которые сняли происходящее на видео и передали записи полиции. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Следствие установило, что 62-летняя Ма Лай-Хинг и 63-летний Нг Тау-мин занялись сексом в общественном месте. Суд назначил им наказание в виде общественных работ. По данным издания, во время происшествия оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Женщина работает продавщицей, её спутник — моряк.

Ранее в Аргентине полиция задержала пожилую пару после интимной сцены на борту самолёта авиакомпании Copa Airlines. Ситуация возникла в салоне бизнес-класса, где пассажиры обратили внимание на людей, сидевших на первых местах. Одна из пассажирок, находившаяся рядом с несовершеннолетней внучкой, сообщила экипажу о «подозрительных движениях». После обращения стюардессы проверили ситуацию и обнаружили пару в полураздетом состоянии.