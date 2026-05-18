В МИД РФ обвинили Киев в эскалации террористической войны
Мирошник: Киев совершает военные преступления, нанося удары по гражданским
Обложка © Life.ru
Киев наносит преднамеренные удары по гражданским объектам и населению, что вне всяких сомнений является военным преступлением. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Киев активно движется к эскалации террористической войны, нанося преднамеренные удары по гражданскому населению и гражданским объектам, что не может трактоваться иначе как военные преступления», — отметил дипломат в своём Telegram-канале.
Мирошник подчеркнул, что ответные действия России по позициям врага не заставят себя ждать, добавив, что меры будут направлены на нейтрализацию угрозы и защиту гражданских.
По его словам, за прошедшие сутки в ДНР от ударов Украины погибли пять мирных жителей.
Напомним, в ночь на 17 мая Россию атаковало более 500 дронов ВСУ. В Подмосковье жертвами ударов стали три человека. После этого киевский главарь Владимир Зеленский назвал справедливым убийство жителей РФ.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.