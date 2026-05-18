Киев наносит преднамеренные удары по гражданским объектам и населению, что вне всяких сомнений является военным преступлением. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Киев активно движется к эскалации террористической войны, нанося преднамеренные удары по гражданскому населению и гражданским объектам, что не может трактоваться иначе как военные преступления», — отметил дипломат в своём Telegram-канале.

Мирошник подчеркнул, что ответные действия России по позициям врага не заставят себя ждать, добавив, что меры будут направлены на нейтрализацию угрозы и защиту гражданских.

По его словам, за прошедшие сутки в ДНР от ударов Украины погибли пять мирных жителей.

Напомним, в ночь на 17 мая Россию атаковало более 500 дронов ВСУ. В Подмосковье жертвами ударов стали три человека. После этого киевский главарь Владимир Зеленский назвал справедливым убийство жителей РФ.