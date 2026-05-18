В России могут ввести обязательную страховку жилья от природных ЧС

В России могут ввести обязательное страхование жилья от природных катастроф. Толчком стали крупные наводнения на Северном Кавказе и другие бедствия последних лет. Об этом «Газете.ru» заявил заместитель научного руководителя Финансового университета Александр Шатилов.

По его словам, у государства есть интерес переложить часть расходов на страховые компании, чтобы не использовать резервные фонды. Платить взносы будут граждане, но власти могут софинансировать эти платежи.

Тарифы, вероятно, закрепят в нормативных актах. Они будут зависеть от уровня риска на конкретной территории. В регионах с высокой вероятностью наводнений, землетрясений или лесных пожаров полис обойдётся дороже.

В первую очередь страховка покроет паводки, ураганы и наводнения. Затем в список могут включить землетрясения, сели и степные пожары. Дома в зонах подтопления и жильё на безопасных территориях будут оцениваться по-разному. Многоквартирные здания менее уязвимы перед стихией, чем частные дома.

Главный плюс — быстрые выплаты. У крупных страховщиков есть службы оценки ущерба, и они перечислят деньги на ремонт или новое жильё гораздо оперативнее государства. Пока закон не принят, точная стоимость полиса неизвестна. Но эксперты надеются, что страховка не станет слишком дорогой, а выплаты будут заметно выше прежних государственных пособий.

А ранее Life.ru писал, что Правительство РФ направило 1,8 млрд рублей на ремонт дорог после паводков в трёх регионах. Средства получат в Забайкальском крае, Оренбургской и Омской областях. В правительстве подчеркнули, что это позволит продолжить ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.