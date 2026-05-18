Хуснуллин: Строительство трассы Джубга — Сочи отложили на 1–2 года

Строительство скоростной автотрассы Джубга — Сочи отложено на один-два года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью РИА «Новости».

По его словам, от идеи магистрали никто не отказывается, однако сроки реализации корректируются. Сейчас специалисты продолжают готовить проектно-сметную документацию.

Трассу разделили на восемь самостоятельных очередей. Для каждого участка посчитают транспортный и экономический эффект. Очерёдность запуска объектов напрямую увяжут с финансовыми возможностями бюджета.

Хуснуллин отметил, что при благоприятной ситуации построят все этапы. Пока же проект «сдвигается вправо» на указанный период, в течение которого проектирование будет идти своим ходом.

Несмотря на перенос основных работ, один из отрезков магистрали остаётся в прежнем графике. Это обход Адлера, включающий прокладку восьмикилометрового тоннеля в самом напряжённом месте — на пути к Красной Поляне и аэропорту.

По данному этапу полностью готова документация. Для проходки уже заказали и изготовили в Китае два крупных щита, сейчас технику готовят к отправке.

Ранее, в конце марта, чиновник сообщал о приостановке проекта из-за проблем с финансированием. Он пояснял, что текущий уровень ключевой ставки делает невозможным запуск новых строек с привлечением внебюджетных средств.

Новая дорога призвана сократить путь от М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза. Президент Владимир Путин поручал кабмину представить схему финансирования и обеспечить проектирование объекта с 2024 года с выбором оптимального маршрута.

Ранее сообщалось, что Госдума не поддержала поправки о штрафах за превышение средней скорости. Проект предусматривал наказание от 750 до 7500 рублей.