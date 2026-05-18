«Штрафовать незаконно»: Юрист напомнил о запрете, который многие работодатели игнорируют
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages
Эксперт трудового права, юрист Александр Кузнецов напомнил, что Трудовой кодекс РФ не предусматривает права работодателя накладывать штрафы на сотрудников. На уровне локальных актов компании нельзя ухудшать положение работника по сравнению с федеральным законодательством.
ТК допускает лишь три меры дисциплинарной ответственности за проступки: замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям.
«Таким образом, применение к работникам штрафов за совершение дисциплинарных проступков является нарушением», — заключил специалист в интервью RT.
А ранее россиянам раскрыли, что делать при невыплате отпускных в срок. По словам специалиста, средства должны перечислять не позже чем за три календарных дня до начала отдыха. Если деньги не поступили в срок, первым делом стоит обратиться к начальству.
