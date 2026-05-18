Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 мая, 08:20

Россиянам объяснили, почему укрепление рубля не снизит цены на иномарки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

Гендиректор Frank Auto Ирина Франк объяснила, как укрепление рубля отразится на ценах зарубежных автомобилей. Сейчас доллар стоит около 73 рублей (в марте было 84), а юань — 10,8 рубля.

Однако покупателям не стоит ждать пропорционального снижения цен. Сами машины из Китая и Европы за последнее время подорожали примерно на 10%, и тренд сохраняется.

Укрепление рубля снижает затраты импортёров при конвертации, но этот эффект перекрывают утилизационный сбор, высокие логистические издержки и рост стоимости заёмных средств. Цены на большинство иномарок будут следовать своей логике, а не колебаниям курса, резюмировала эксперт в интервью RG.ru.

Россияне ринулись скупать арестованные и залоговые автомобили

А ранее Life.ru рассказывал, что запрет на дешёвые авто в Китае отразится на российском рынке. По словам специалиста, эпоха дешёвых, но технически «сырых» китайских машин заканчивается, запрет на продажу авто ниже себестоимости и отмена госсубсидий для электрокаров превратили хаотичную экспансию в жёсткий естественный отбор.

Дарья Нарыкова
