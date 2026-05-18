Россиянам объяснили, почему укрепление рубля не снизит цены на иномарки

Гендиректор Frank Auto Ирина Франк объяснила, как укрепление рубля отразится на ценах зарубежных автомобилей. Сейчас доллар стоит около 73 рублей (в марте было 84), а юань — 10,8 рубля.

Однако покупателям не стоит ждать пропорционального снижения цен. Сами машины из Китая и Европы за последнее время подорожали примерно на 10%, и тренд сохраняется.

Укрепление рубля снижает затраты импортёров при конвертации, но этот эффект перекрывают утилизационный сбор, высокие логистические издержки и рост стоимости заёмных средств. Цены на большинство иномарок будут следовать своей логике, а не колебаниям курса, резюмировала эксперт в интервью RG.ru.

А ранее Life.ru рассказывал, что запрет на дешёвые авто в Китае отразится на российском рынке. По словам специалиста, эпоха дешёвых, но технически «сырых» китайских машин заканчивается, запрет на продажу авто ниже себестоимости и отмена госсубсидий для электрокаров превратили хаотичную экспансию в жёсткий естественный отбор.