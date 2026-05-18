Арестант с 20-летним «стажем» организовал экстремистскую сеть со сбором денег в СИЗО

В Забайкалье возбуждено уголовное дело против 44-летнего мужчины, который, находясь в следственном изоляторе, организовал ячейку запрещённой в России экстремистской организации и занял высшее положение в преступной иерархии, сообщили в региональном управлении ФСБ.

«По материалам краевого ФСБ и оперативного отдела УФСИН России по Забайкальскому краю за финансирование экстремистской организации и занятие высшего положения в преступной иерархии на 44-летнего мужчину возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве.

Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской организации) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Установлено, что фигурант с 18 лет многократно привлекался к ответственности за кражи, угоны, грабежи и вымогательства, проведя в заключении более 20 лет, где окончательно усвоил криминальную идеологию.

В 2025 году в СИЗО он создал жёсткую иерархию среди подследственных, занимался пропагандой запрещённой идеологии и контролировал незаконный сбор денежных средств, сообщили в ФСБ.

