В МВД объяснили, какие данные о себе нужно срочно удалить из Сети

Россиянам рекомендовали свести к минимуму объём частных сведений в открытом доступе. Такую памятку опубликовал «Вестник киберполиции» МВД России. В ведомстве пояснили, что речь идёт о борьбе с доксингом — сбором и распространением информации о человеке без его согласия. Обычно это делается для шантажа, травли или запугивания.

Особую тревогу у правоохранителей вызывает практика государственного доксинга. Это когда обнародование личных данных становится инструментом давления со стороны целой страны. В МВД привели пример: украинский ресурс «Миротворец»,* где публикуют сведения о военных, журналистах и общественных деятелях.

В полиции предупредили: полученная информация применяется не только для мошенничества и вербовки. Она может использоваться для давления на родных и даже для организации терактов. В зоне риска находятся не только чиновники или силовики, но и активисты, популярные блогеры и их семьи.

«Что нужно сделать уже сейчас: минимизировать объём персональной информации в открытом доступе; удалить из публичных профилей домашний адрес, телефоны, данные родственников», — говорится в публикации.

Также в министерстве посоветовали внимательнее настраивать приватность в аккаунтах и перестать выкладывать фото с геометками и подробностями маршрутов.