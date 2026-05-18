18 мая, 08:41

В Калужской области возбудили уголовное дело за оправдание ударов ВСУ по России

В Калужской области возбуждено уголовное дело против мужчины за оправдание ударов беспилотников ВСУ по территории России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным ведомства, в ходе оперативной проверки установлено, что фигурант использовал мессенджер для публикации материалов, оправдывающих применение иностранными государствами БПЛА для нанесения ущерба РФ.

При обыске дома у мужчины изъяли его средства связи, с помощью которых он размещал комментарии. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма и его пропаганда». В настоящий момент следственные органы проводят расследование.

Ранее Life.ru рассказывал, как сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма по подозрению в передаче данных украинским спецслужбам. Один из них связался с Госпогранслужбой Украины, выбрал псевдоним и начал сливать информацию о перемещениях техники.

Владимир Озеров
