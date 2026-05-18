Вход в здание администрации Екатеринбурга ограничили после ЧП с фасадом

Главный вход в здание на Ленина, 24а (администрация Екатеринбурга), где на днях рухнула часть фасада, официально закрыт. Теперь ни сотрудники, ни посетители не рискуют прогуливаться вдоль разрушающейся стены. Доступ со стороны Банковского переулка тоже временно ограничен — там начали отмывать фасад, сообщает URA.ru.

В мэрии вздохнули с облегчением: никто не пострадал. Виновными назвали резкий перепад температур и сильный ветер. Фасад уже спрятан за защитной сеткой.

Противоаварийный ремонт (здание является памятником) планируют завершить к 3 августа. Ещё в прошлом году состояние стен оценивалось как неудовлетворительное: трещины, аварийная балюстрада, карнизы и колонны, балконные плиты, а также загрязнение пылью и выхлопными газами.

С 25 мая по 3 июня собираются заключить контракт с подрядчиком на восстановление разрушенных элементов.

А ранее Life.ru сообщал, что в Казани ветром выбило окно в здании университета. Кроме того, в городе ветер сорвал гараж-навес для лодки, а на улице Декабристов повреждена линия электропередачи — свисающие провода мешали проезду автомобилей.