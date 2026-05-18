В Воронеже 87 улиц остались без воды из-за коммунальной аварии

В Воронеже жители 87 улиц Коминтерновского и Советского районов временно остались без холодного водоснабжения. Причиной стала коммунальная авария на улице Беговой, где произошло повреждение магистрального водовода диаметром 600 мм. О ситуации сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

На место уже оперативно выехала аварийная бригада. Специалисты подготовили котлован глубиной около пяти метров. Его площадь составила почти 60 квадратных метров. После этого коммунальщики локализовали место повреждения и приступили к сварочным работам.

Следующим этапом станет заполнение межраструбного пространства. Эта операция нужна для того, чтобы создать плотное и герметичное соединение детали с трубопроводом. Сейчас на участке задействованы десять сотрудников водоканала. В работах используют необходимую спецтехнику и оборудование.

Отключение затронуло, в частности, улицы Антонова-Овсеенко, Песчаную, Электросигнальную, Остроухова, Урожайную, Керамическую, 9 Января, Поселковую, Пешеходную, Рязанскую, Тульскую, Тамбовскую, Строителей, Народную, а также ряд переулков, среди которых Уютный, Ямской, Радиозаводской, Попутный, Валуйский, Весёлый и другие.

Для жителей организовали точки с водой. Бесплатные автоматы с питьевой водой работают на Антонова-Овсеенко, 7б, улице 9 Января, 111 и 177/3, Дорожной, 1, а также на 45-й Стрелковой Дивизии, 226.

Кроме того, по нескольким адресам налажен подвоз технической воды. Машины направили на улицы Дорожную, Пеше-Стрелецкую, Семилукскую, 9 Января, Машиностроителей, Беговую, Новгородскую, Остроухова, Хользунова, 45-й Стрелковой Дивизии, Керамическую и Торпедо.

Между тем в Москве стартовали плановые отключения горячей воды. С 13 мая в столице начались профилактические работы на теплосетях, из-за которых подачу ресурса по отдельным адресам будут временно приостанавливать. Отключения могут длиться до 10 дней. Такие меры связаны с подготовкой городского хозяйства к отопительному сезону 2026/2027 годов. Ключевой этап работ — гидравлические испытания трубопроводов. Во время проверки специалисты временно выводят из эксплуатации отдельные участки теплосетей, чтобы оценить их состояние и выявить слабые места.