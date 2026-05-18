Бердымухамедов пригласил Карла III на 35-летие независимости Туркменистана

Национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил британского монарха Карла III и членов королевской семьи на празднование 35-й годовщины независимости страны. По информации агентства TDH, приглашение было с благодарностью принято.

Разговор об этом зашёл во время официального визита туркменской делегации в Соединённое Королевство, организованного по инициативе самой британской стороны. В Виндзорском замке состоялась тёплая встреча Бердымухамедова с королём. Карл III назвал прошедшие переговоры огромной честью для себя.

Британский монарх выразил желание увидеть ахалтекинских скакунов на конноспортивных состязаниях, которые пройдут на территории королевства в 2027 году. Кроме того, председатель Халк Маслахаты пообщался с герцогом Эдинбургским принцем Эдвардом. Они обсудили сотрудничество в области коневодства и развитие иппотерапии.

Программа визита также включала посещение знаменитых Виндзорских конных игр. Туркменистан в нынешнем году проводит серию мероприятий, посвящённых национальному конному наследию. Всё это вписывается в объявленный девиз 2026 года — «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов»

