«Бери её на удушающий»: В Дагестане туристка залезла на беременную ослицу и пнула её по животу

В Дагестане местные жители просят МВД провести проверку после инцидента с туристкой, которая залезла на беременную ослицу и ударила её ногами. По словам очевидцев, девушка вцепилась в животное и несколько раз пнула его в живот, чтобы её покатали. Перед этим ослице дали чипсы, пишет телеграм-канал SHOT.

Рядом находились гиды и другие участники группы, но они не остановили происходящее. Наоборот, люди смеялись, подталкивали животное и выкрикивали «бери её на удушающий». Также присутствующие шутили, что от такой нагрузки ослица «может тут же родить». Единственное замечание со стороны сопровождающих прозвучало уже во время инцидента: девушку попросили не бить животное в живот.

После публикации кадров на туристку и организаторов обрушилась волна возмущения. Местные обвиняют их в жестоком обращении и требуют официальной проверки. Жители подчёркивают, что кататься верхом на беременных животных нельзя. Такая нагрузка вызывает стресс и может угрожать здоровью плода.

Ранее российского туриста в Турции сдали полиции после того, как он пнул бездомных животных. Событие попало на камеры видеонаблюдения, после чего мужчину задержала полиция.