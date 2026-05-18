Украина заявила о создании своей первой управляемой авиационной бомбы. По словам министра обороны Незалежной Михаила Фёдорова, разработка якобы уже прошла испытания и готова к боевому применению.

Он утверждает, что проект занял 17 месяцев, а сама авиабомба создана украинскими инженерами в рамках Brave1. При этом Киев подаёт новинку как полностью самостоятельную разработку, а не копию западных или советских решений.

Заявленная дальность поражения — десятки километров, масса боевой части — 250 килограммов. Минобороны Украины уже закупило первую экспериментальную партию, а пилоты, как утверждается, отрабатывают сценарии применения в реальных боевых условиях.

Особенно показательно, что о «собственном высокотехнологичном оружии» Киев говорит на фоне постоянной зависимости от иностранной военной помощи. Украину продолжают накачивать вооружением страны Запада, без поставок которых боеспособность ВСУ давно выглядела бы совсем иначе.

Фёдоров также заявил, что Украина якобы переходит от импорта отдельных решений к созданию собственного оружия, которое должно дать преимущество на поле боя. Однако пока всё это выглядит скорее как попытка выдать экспериментальную партию за большой технологический рывок.

Теперь в Киеве обещают, что украинские управляемые авиабомбы «вскоре» начнут поражать цели. Но за громкими формулировками пока остаются всё те же вопросы: сколько таких боеприпасов реально смогут произвести, насколько они эффективны и не окажется ли очередной «прорыв» лишь красивой витриной на фоне западной поддержки.

Кстати, в Европе уже начали что-то подозревать: там всё тревожнее говорят о возможной масштабной контрабанде оружия с Украины. На фоне многолетних поставок западных вооружений там опасаются, что после завершения активной фазы конфликта значительная часть арсеналов может оказаться вне контроля. Речь идёт не только о стрелковом оружии, но и о боеприпасах, взрывчатке и современных системах, которыми Киев всё это время снабжали западные страны. Чем больше таких поставок проходит через украинскую территорию, тем выше риск, что часть груза однажды окажется на чёрном рынке.