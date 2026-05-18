Страховка на миллион: Стало известно о содержимом затонувшего в 1906 году парохода «Князь Горчаков»

Пароход «Князь Горчаков», найденный Тихоокеанским флотом в заливе Петра Великого, мог перевозить груз, застрахованный почти на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил председатель Приморского отделения РГО Алексей Буяков.

«Была попытка выставить морской протест от Северного пароходного общества к страховому обществу «Саламандра». Но материалов как таковых нет. Поэтому характер груза неизвестен. Сумма страхования груза – свыше 1 493 000 рублей. Это большая по тем временам сумма, но и пароход тоже был немаленький», — цитирует Буякова РИА «Новости».

По словам Буякова, точный характер груза пока неизвестен. Он отметил, что сведения могут храниться в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга. Специалисты планируют продолжить обследование корпуса с помощью современных необитаемых аппаратов. Предположительно, объект лежит на глубине около 80 метров или больше.

В ТОФ добавили, что не располагают данными о перевозимом имуществе. Поискам ранее мешали интенсивное судоходство, туманы и плохая видимость в районе залива.

Судно затонуло в 1906 году после подрыва на мине у острова Аскольд на подходе к Владивостоку. Команда успела покинуть борт на шлюпках, но спасти пароход не удалось. Напомним, на объект наткнулись в ходе обследования акватории с участием гидрографического судна «Антарктида», специалистов гидрографической службы и представителей фонда «Люди моря».