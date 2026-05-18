Особый противопожарный режим в Алтайском крае сняли

В Алтайском крае с 18 мая отменили особый противопожарный режим после стабилизации обстановки с природными пожарами. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

«Постановлением Губернатора Алтайского края № 147 от 15.05.2026г. на территории Алтайского края с сегодняшнего дня, 18 мая, отменён особый противопожарный режим «в связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами», — говорится в сообщении.

Однако в ведомстве подчеркнули, что расслабляться рано. По данным синоптиков, с 18 по 21 мая в регионе местами сохранится высокая пожароопасность, а в западных районах ожидается чрезвычайный, пятый класс. Спасатели призвали жителей сохранять бдительность и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в пригороде Владивостока искры от сварочных работ спровоцировали крупный природный пожар, который перекинулся на жилые постройки. Пламя охватило почти 1,5 тысячи квадратных метров сухого покрова. С травы огонь быстро переметнулся на кровлю частного дома и соседние строения. Пожарным расчётам пришлось тушить возгорание в условиях высокой ветровой нагрузки.