18 мая, 09:48

Медведев поднялся на две позиции в рейтинге ATP и стал седьмой ракеткой мира

Обложка © ТАСС / Zuma

Российский теннисист Даниил Медведев улучшил свою позицию в рейтинге ATP, поднявшись на две строчки и заняв седьмое место. Этот прогресс стал возможен благодаря его выступлению на прошлой неделе на турнире «Мастерс» в Риме, где он дошел до полуфинала. Там он проиграл итальянцу Яннику Синнеру, который в итоге и выиграл турнир.

Теперь в активе российского теннисиста 3760 очков. В топ-20 мирового рейтинга также представлены Андрей Рублёв (13-е место) и Карен Хачанов (15-е место). Рублёв, в свою очередь, поднялся на одну позицию после римского турнира.

Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает Янник Синнер, за ним следуют Карлос Алькарас и Александр Зверев.

Проиграл, но заставил страдать: Медведев устроил Синнеру пытку на турнире в Риме

Полуфинальный поединок в Риме между Янником Синнером и Даниилом Медведевым привлёк внимание зрителей не только самой борьбой на корте, но и необычным поведением первой ракетки мира во время матча. Экс-чемпионка US Open–2015 Флавия Пеннетта предположила, что у спортсмена могла быть паническая атака.

Наталья Демьянова
