Житель Белгородской области потерял обе ноги, подорвавшись на взрывчатке

Житель села Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области получил тяжёлые ранения после подрыва на взрывном устройстве. Его доставили в больницу с ампутацией ног и ожогами лица, состояние оценивается как крайне тяжёлое, сообщили в региональном оперштабе.

«Трагедия произошла в селе Вознесеновка», — уточнили в канале оперштаба в Максе.

За последние сутки вооружённые формирования Украины нанесли удары по 13 населённым пунктам области. В результате ранение получил один человек, повреждены один многоквартирный дом, четыре частных дома, социальный объект, административное здание, предприятие и шесть транспортных средств.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время недавней атаки по Белгородской области погибли двое мирных жителей. Ещё одного пострадавшего отвезли в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.