Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 09:53

Житель Белгородской области потерял обе ноги, подорвавшись на взрывчатке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Житель села Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области получил тяжёлые ранения после подрыва на взрывном устройстве. Его доставили в больницу с ампутацией ног и ожогами лица, состояние оценивается как крайне тяжёлое, сообщили в региональном оперштабе.

«Трагедия произошла в селе Вознесеновка», — уточнили в канале оперштаба в Максе.

За последние сутки вооружённые формирования Украины нанесли удары по 13 населённым пунктам области. В результате ранение получил один человек, повреждены один многоквартирный дом, четыре частных дома, социальный объект, административное здание, предприятие и шесть транспортных средств.

ВСУ за сутки 115 раз обстреляли приграничье Курской области
ВСУ за сутки 115 раз обстреляли приграничье Курской области

Ранее Life.ru рассказывал, что во время недавней атаки по Белгородской области погибли двое мирных жителей. Ещё одного пострадавшего отвезли в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar