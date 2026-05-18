Кто нужен работодателям: Составлен топ профессий весны – 2026

Менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и курьеры стали самыми востребованными специалистами этой весной. Именно по этим направлениям работодатели разместили наибольшее число вакансий, следует из исследования hh.ru, с которым ознакомилось РИА «Новости».

За последний месяц компании искали более 46 тысяч менеджеров по продажам, при этом их медианная зарплата превысила 100 тысяч рублей.

На втором месте по спросу оказались продавцы-консультанты и кассиры — более 40 тысяч вакансий со средней оплатой около 60,5 тысячи рублей. Тройку лидеров по числу вакансий замыкают курьеры — 32 тысяч вакансий и медианная зарплата 160 тысяч рублей.

Также в десятку наиболее востребованных специалистов вошли разнорабочие, водители, повара и пекари, бухгалтеры, кладовщики, упаковщики и врачи.

Кстати, по данным за апрель, больше всего вакансий в России оказалось в трёх сферах: розничная торговля, промышленность и строительство. Абсолютным лидером стал ретейл.