Сын Кадырова принял решение по бойцу ММА Юнусову, избившему двух женщин
Джихад Юнусов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Ахмат Кадыров, министр физической культуры и спорта Чеченской Республики и сын главы региона, инициировал дисциплинарные санкции против бойца смешанных единоборств Джихада Юнусова. По информации ЧГТРК «Грозный», спортсмен исключён из клуба «Ахмат».
Министр подчеркнул, что подобное поведение недопустимо, поскольку оно противоречит традиционным ценностям чеченского народа, таким как воспитание, духовные и этические нормы, а также уважение к национальным обычаям. Он заверил, что подобные инциденты будут пресекаться и впредь.
Инцидент произошёл в одном из подъездов Грозного. На распространившемся в соцсетях видео видно, как между мужчиной и женщиной возникает словесная перепалка из-за камеры видеонаблюдения. Юнусов требует убрать устройство, так как оно снимает дверь его квартиры. После короткого спора спортсмен сначала выплеснул напиток женщине в лицо, а затем начал её избивать. Кроме того, он нанёс побои девушке, которая пыталась заступиться за пострадавшую.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.