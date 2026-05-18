Экс-депутат Ганиев награждён медалью Шаймуратова за храбрость на СВО

Экс-депутат Госдумы и бывший следователь прокуратуры Башкирии Фарит Ганиев награждён медалью Шаймуратова за проявленное мужество при командовании мотострелковым взводом на специальной военной операции. Государственную награду ему вручил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Фарит Ганиев награждён медалью Шаймуратова.

«Указом главы Республики Башкортостан за самоотверженность и храбрость при выполнении воинского долга медалью генерала Шаймуратова награждается Фарит Глюсович Ганиев, командир мотострелкового взвода 3-го батальона войсковой части 12271 Министерства обороны РФ», — зачитал ведущий.

Фарит Ганиев начал службу следователем в 1993 году. Он участвовал в расследовании громких уголовных дел против Михаила Ходорковского*, Бориса Березовского и Владимира Гусинского. В 2015–2016 годах занимал должность помощника главы республики по антикоррупционной деятельности. С 2016 по 2021 годы Ганиев был депутатом Госдумы.

